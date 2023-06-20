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В Киеве будут продавать места для передвижной торговли через Prozorro - советник Кличко

Киев • УНН

 • 1196102 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Киев станет первым городом в Украине, где будут продавать места для передвижной торговли через электронную систему публичных закупок "ProZorro". Об этом сообщил советник городского головы Киева Дмитрий Белоцерковец в Facebook, пишет УНН.

В Киеве будут продавать места для передвижной торговли через Prozorro - советник Кличко

Цитата

"Киев – первый город Украины, который будет продавать места для передвижной торговлю через Prozorro!", - написал Белоцерковец.

Детали

Так, по словам советника мэра Киева, КП "Городской магазин" объявило торги на право размещения объектов передвижной торговли.

"Это будет происходить в системе закупок Prozorro, что обеспечивает прозрачность и честность торгов. Срок действия договоров составит 3 года", - добавил Белоцерковец.

Также уже есть перечень локаций, на которые объявлены торги, а именно:

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