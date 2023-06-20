В Киеве будут продавать места для передвижной торговли через Prozorro - советник Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Киев станет первым городом в Украине, где будут продавать места для передвижной торговли через электронную систему публичных закупок "ProZorro". Об этом сообщил советник городского головы Киева Дмитрий Белоцерковец в Facebook, пишет УНН.
Цитата
"Киев – первый город Украины, который будет продавать места для передвижной торговлю через Prozorro!", - написал Белоцерковец.
Детали
Так, по словам советника мэра Киева, КП "Городской магазин" объявило торги на право размещения объектов передвижной торговли.
"Это будет происходить в системе закупок Prozorro, что обеспечивает прозрачность и честность торгов. Срок действия договоров составит 3 года", - добавил Белоцерковец.
Также уже есть перечень локаций, на которые объявлены торги, а именно:
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- ДН-П-10132 ул. Энтузиастов напротив дома по бульвару Игоря Шамо, 1/5;
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- ДН-П-00088 ул. Радужная, 8;
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- ДС-П-10209 просп.Красной Калины, 25;
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- ДА-П-00079 ул. Здолбуновская, 5-А;
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- ДН-П-00184 наб. Русановская, 12
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