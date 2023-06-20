В Киеве будут продавать места для передвижной торговли через Prozorro - советник Кличко

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"Киев – первый город Украины, который будет продавать места для передвижной торговлю через Prozorro!", - написал Белоцерковец.

Детали

Так, по словам советника мэра Киева, КП "Городской магазин" объявило торги на право размещения объектов передвижной торговли.

"Это будет происходить в системе закупок Prozorro, что обеспечивает прозрачность и честность торгов. Срок действия договоров составит 3 года", - добавил Белоцерковец.

Также уже есть перечень локаций, на которые объявлены торги, а именно:



ДН-П-10132 ул. Энтузиастов напротив дома по бульвару Игоря Шамо, 1/5;



ДН-П-00088 ул. Радужная, 8;



ДС-П-10209 просп.Красной Калины, 25;



ДА-П-00079 ул. Здолбуновская, 5-А;



ДН-П-00184 наб. Русановская, 12



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