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У Києві буде відкритий рух Хрещатиком на вихідних до кінця новорічних свят

У Києві буде відкритий рух Хрещатиком на вихідних до кінця новорічних свят

Київ • УНН

 • 25642 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Від початку грудня у Києві буде відкритий рух транспорту Хрещатиком у вихідні та святкові дні до закінчення новорічно-різдвяних святкувань на Софійській площі. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.

"Від початку грудня дозволено рух транспорту вулицею Хрещатик щосуботи, щонеділі, у святкові та неробочі дні. Це пов’язано з обмеженнями руху транспорту уздовж Володимирського проїзду на час підготовки та святкування Нового року та Різдва", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 25 листопада до 26 січня року:

буде обмежений рух транспорту уздовж Володимирського проїзду правої смуги у напрямку руху до Михайлівської площі;

буде заборонений рух всіх видів транспорту уздовж Володимирського проїзду (від вулиці Малої Житомирської до Михайлівської площі).

Також в КМДА нагадали, що з 14 грудня до 12 січня зимові розваги триватимуть на Софійській площі, Володимирському проїзді (від Михайлівської площі до перетину з вулицею Алли Тарасової), проїжджій частині Володимирського проїзду навпроти будинку № 5.

Нагадаємо, у Києві розпочали монтаж головної новорічної ялинки на Софійській площі.

Українські Національні Новини

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