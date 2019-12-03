У Києві буде відкритий рух Хрещатиком на вихідних до кінця новорічних свят

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Від початку грудня у Києві буде відкритий рух транспорту Хрещатиком у вихідні та святкові дні до закінчення новорічно-різдвяних святкувань на Софійській площі. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.