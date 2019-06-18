У Києві блокували конвертцентр на 300 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. У Києві правоохоронці припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з загальним обігом у 300 мільйонів гривень. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України, передає УНН.
За даними спецслужби, організатори через фіктивні безтоварні операції виводили у "тінь" кошти низки субʼєктів господарювання, в тому числі з державною часткою, з різних регіонів України. Конвертаційний центр також "допомагав" клієнтам мінімізувати податкові платежі до бюджету.
"Під час обшуків офісних приміщеннях конверту, за місцями проживання та в автомобілях фігурантів справи правоохоронці виявили печатки низки фіктивних підприємств, засоби зв’язку, банківські картки та документацію, яка доводить проведення фінансових оборудок", - повідомили у СБУ.
За попереднім аналізом вилученої документації, за час протиправної діяльності конвертцентр встиг вивести в тінь приблизно 300 мільйонів гривень.
Зараз на рахунки понад ста юридичних та фізичних осіб, а також на майно, що використовувалося в протиправній діяльності, накладено арешт. Діяльність конвертцентру локалізовано.
Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, у Київській області правоохоронці блокували діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у понад двісті мільйонів гривень.