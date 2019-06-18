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В Киеве блокировали конвертцентр на 300 млн грн

Киев • УНН

 • 12683 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. В Киеве правоохранители пресекли деятельность межрегиональной конвертационного центра с общим оборотом в 300 миллионов гривен. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН.

В Киеве блокировали конвертцентр на 300 млн грн

По данным спецслужбы, организаторы через фиктивные бестоварные операции выводили в "тень" средства ряда субъектов хозяйствования, в том числе с государственной долей, из разных регионов Украины. Конвертационный центр также "помогал" клиентам минимизировать налоговые платежи в бюджет.

"Во время обысков офисных помещениях конверта, по месту жительства и в автомобилях фигурантов дела правоохранители обнаружили печати ряда фиктивных предприятий, средства связи, банковские карты и документацию, которая доказывает проведения финансовых сделок", - сообщили в СБУ.

По предварительному анализу изъятой документации, за время противоправной деятельности конвертцентр успел вывести в тень примерно 300 миллионов гривен.

Сейчас на счета более ста юридических и физических лиц, а также на имущество, использовавшееся в противоправной деятельности, наложен арест. Деятельность конвертационного локализован.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Киевской области правоохранители блокировали деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом более чем двести миллионов гривен.

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