У Києві біля залізничного вокзалу жорстоко побили та пограбували чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. У Києві на вулиці Ползунова троє невідомих побили та відібрали у чоловіка два мобільні телефони та 1 тис. 500 євро. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу столичної поліції.
Як зазначили правоохоронці, на виклик виїхав наряд групи реагування Управління поліції охорони в м. Києві.
“Неподалік від місця злочину правоохоронці побачили, як біжать троє чоловіків. Працівники поліції охорони наздогнали та затримали їх.
Потерпілий підтвердив, що саме затримані скоїли на нього напад. ...затримані – жителі Київської, Луганської та Сумської областей", – йдеться у повідомленні.
Слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції задокументувала подію та вилучила речові докази.
Нагадаємо, у селищі Іванків, Київської області, зловмисники, погрожуючи гранатою, намагались пограбувати АЗС.