В Киеве возле железнодорожного вокзала жестоко избили и ограбили мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. В Киеве на улице Ползунова трое неизвестных избили и отобрали у мужчины два мобильных телефона и 1 тыс. 500 евро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.
Как отметили правоохранители, на вызов выехал наряд группы реагирования Управления полиции охраны в г. Киеве.
"Неподалеку от места преступления правоохранители увидели, как убегают трое мужчин. Работники полиции охраны догнали и задержали их.
Пострадавший подтвердил, что именно задержанные совершили на него нападение. ... задержанные - жители Киевской, Луганской и Сумской областей", - говорится в сообщении.
Следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции задокументировала событие и изъяла вещественные доказательства.
Напомним, в поселке Иванков Киевской области, злоумышленники, угрожая гранатой, пытались ограбить АЗС.