У Києві біля Володимирського собору відбулася масова бійка, є постраждалі

Правоохоронці затримали 24-річного жителя Дніпра, який пред’явив їм посвідчення учасника бойових дій. Також у затриманого був вилучений ніж.

Як повідомили поліцейські, серед служителів собору є постраждалі. Інформація про причини бійки та стан потерпілих наразі відсутня.