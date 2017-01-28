У Києві біля Володимирського собору відбулася масова бійка, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. У суботу, 28 січня, на території Володимирського собору УПЦ Київського патріархату в Києві сталася масова бійка, передає УНН з посиланням на Еспресо.TV.
Правоохоронці затримали 24-річного жителя Дніпра, який пред’явив їм посвідчення учасника бойових дій. Також у затриманого був вилучений ніж.
Як повідомили поліцейські, серед служителів собору є постраждалі. Інформація про причини бійки та стан потерпілих наразі відсутня.