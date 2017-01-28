В Киеве возле Владимирского собора произошла массовая драка, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. В субботу, 28 января, на территории Владимирского собора УПЦ Киевского патриархата в Киеве произошла массовая драка, передает УНН со ссылкой на Еспресо.TV.
Правоохранители задержали 24-летнего жителя Днепра, который предъявил им удостоверение участника боевых действий. Также у задержанного был изъят нож.
Как сообщили полицейские, среди служителей собора есть пострадавшие. Информация о причинах драки и состояние пострадавших пока отсутствует.