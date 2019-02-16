У Києві без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця

За прогнозом синоптиків, сьогодні у Києві буде хмарно із проясненнями, вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, температура вдень 3-5º тепла.



Як повідомляв УНН, на вихідних, 16 та 17 лютого, в Україні очікується тепла, суха та сонячна погода.



У суботу, 16 лютого буде похмуро, на півночі та сході України вдень буде від 1 до 4 градусів тепла, вночі – це 0 до 4 градусів морозу. На півдні та заході України вдень буде від 4 до 8 градусів тепла, вночі від 0 до 2 градусів морозу. У центрі України вдень прогнозується від 2 до 5 градусів тепла, вночі від 0 до 2 градусів тепла