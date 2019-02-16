В Киеве без существенных осадков, на дорогах местами гололедица

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 56161 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 75788 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 128954 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 129304 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129188 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124801 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 159972 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117806 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141407 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145268 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 104017 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

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7 марта, 12:17 • 106705 просмотра
Актуальное
В Киеве без существенных осадков, на дорогах местами гололедица

В Киеве без существенных осадков, на дорогах местами гололедица

Киев  •  УНН

 • 9271 просмотра

КИЕВ 16 февраля. УНН. Сегодня, 16 февраля, в столице без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Об этом сообщили УНН в Украинском гидрометцентре.

По прогнозу синоптиков, сегодня в Киеве облачно с прояснениями, ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, температура днем 3-5º тепла.

Как сообщал УНН, на выходных, 16 и 17 февраля, в Украине ожидается теплая, сухая и солнечная погода.

В субботу, 16 февраля будет пасмурно, на севере и востоке Украины днем будет от 1 до 4 градусов тепла, ночью - это 0 до 4 градусов мороза. На юге и западе Украины днем будет от 4 до 8 градусов тепла, ночью от 0 до 2 градусов мороза. В центре Украины днем прогнозируется от 2 до 5 градусов тепла, ночью от 0 до 2 градусов тепла

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