В Киеве без существенных осадков, на дорогах местами гололедица

По прогнозу синоптиков, сегодня в Киеве облачно с прояснениями, ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, температура днем 3-5º тепла.



Как сообщал УНН, на выходных, 16 и 17 февраля, в Украине ожидается теплая, сухая и солнечная погода.



В субботу, 16 февраля будет пасмурно, на севере и востоке Украины днем будет от 1 до 4 градусов тепла, ночью - это 0 до 4 градусов мороза. На юге и западе Украины днем будет от 4 до 8 градусов тепла, ночью от 0 до 2 градусов мороза. В центре Украины днем прогнозируется от 2 до 5 градусов тепла, ночью от 0 до 2 градусов тепла