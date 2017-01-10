У Києві автомобіль збив поні та дитину
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. У Києві автомобіль наїхав на поні, яке на повідку тримала дитина. Внаслідок зіткнення, лоша впало та протягнуло за собою дівчинку. Про це УНН стало відомо з власних джерел.
Інцидент стався учора, 9 січня в Оболонському районі столиці.
Свідки події розповіли, що легковий автомобіль збив поні, яку дитина тривала за повідок. Внаслідок удару поні впала, потягнувши за собою 11-річну дівчинку.
Внаслідок ДТП дитина отримала незначну травму голови.
Як повідомляв УНН, 10 січня внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталась сьогодні на мосту Патона у столиці, двоє осіб отримали нетяжкі травми, проте одну людину все ж було госпіталізовано.