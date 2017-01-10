В Киеве автомобиль сбил пони и ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В Киеве автомобиль наехал на пони, которое на поводке держал ребенок. В результате столкновения, жеребенок упал и протянул за собой девочку. Об этом УНН стало известно из собственных источников.
Инцидент произошел вчера, 9 января в Оболонском районе столицы.
Свидетели происшествия рассказали, что легковой автомобиль сбил пони, которую ребенок держал за поводок. В результате удара пони упала, потянув за собой 11-летнюю девочку.
В результате ДТП ребенок получил незначительную травму головы.
Как сообщал УНН, 10 января в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло сегодня на мосту Патона в столице, два человека получили нетяжелые травмы, однако один человек все же был госпитализирован.