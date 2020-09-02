У Києві автомобіль в'їхав у літню терасу McDonald's, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. У Києві через водія, який наїхав на декоративну клумбу на літній терасі McDonald's, що відлетіла на столик, було госпіталізовано жінку та дівчину з травмами. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу поліції Києва.
Повідомляється, що вчора о 20:45 до столичної поліції надійшов виклик про те, що на вулиці Оноре де Бальзака сталася ДТП із постраждалими.
"За попередньою інформацією, 23-річний водій автівки Хюндай Соната під час розмови з касиром закладу харчування натиснув на педаль газу, через що здійснив наїзд на декоративну клумбу, що відлетіла на столик, за яким перебували клієнти. Потерпілих: дівчину 1999 року народження з травмою грудної клітини та 41-річну жінку з переломом ноги, госпіталізували до лікарні для надання медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.
Також, згідно із висновком тестування правопорушника на "драгері", на момент скоєння автопригоди чоловік не перебував під дією алкоголю.
Окрім того, слідчим управлінням столичного главку розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, в Українській військово-медичній академії відбулося ДТП, трьох слухачів-офіцерів медичної служби було травмовано.