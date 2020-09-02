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В Киеве автомобиль въехал в летнюю террасу McDonald's, есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 12374 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. В Киеве из-за водителя, который наехал на декоративную клумбу на летней террасе McDonald's, что улетела на столик, были госпитализированы женщина и девушка с травмами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

В Киеве автомобиль въехал в летнюю террасу McDonald's, есть пострадавшие

Сообщается, что вчера в 20:45 в столичную полицию поступил вызов о том, что на улице Оноре де Бальзака произошло ДТП с пострадавшими.

"По предварительной информации, 23-летний водитель автомобиля Хюндай Соната во время разговора с кассиром заведения питания нажал на педаль газа, из-за чего совершил наезд на декоративную клумбу, что улетела на столик, за которым находились клиенты. Пострадавших: девушку 1999 года рождения с травмой грудной клетки и 41-летнюю женщину с переломом ноги госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Также, согласно заключению тестирования правонарушителя "драгером", на момент совершения ДТП мужчина не находился под действием алкоголя.

Кроме того, следственным управлением столичного главка начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Украинской военно-медицинской академии произошло ДТП, трое слушателей-офицеров медицинской службы были травмированы.

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