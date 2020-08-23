У Києві анти рекорд захворювання на COVID-19: 307 випадків за добу

"Ситуація з розповсюдженням вірусу в столиці тривожна. За минулу добу в Києві 307 нових випадків захворювання на коронавірус, 18 з них – у дітей. Такої кількості виявлених хворих за добу у нас ще не було. На сьогодні в столиці вже 11 814 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, серед тих хто захворіли 152 жінки віком від 18 до 90 років та 6 дівчат від 6 до 14 років, а також 137 чоловіків віком від 19 до 88 років, 12 хлопчиків від 2 місяців до 18 років. Захворіли зокрема 8 медиків", - сказав Кличко.

З його слів, зросла кількість хворих, яким потрібна госпіталізація. До лікарень минулої доби потрапили 56 паціентів, інші знаходяться на самоізоляції під контролем лікарів.

Одужали за добу 84 людини, всього коронавірус подолали 3 766 жителів Києва.

Нагадаємо, на ранок 23 серпня в Україні зафіксовано вже майже 105 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — майже 2 тисячі.