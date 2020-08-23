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В Киеве антирекорд заболевания COVID-19: 307 случаев за сутки

Киев • УНН

 • 12097 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. За прошедшие сутки в Киеве коронавирус обнаружили в 307 человек, всего в столице 11 814 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Об этом на брифинге в воскресенье заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

В Киеве антирекорд заболевания COVID-19: 307 случаев за сутки

"Ситуация с распространением вируса в столице тревожная. За прошедшие сутки в Киеве 307 новых случаев заболевания коронавирус, 18 из них - у детей. Такого количества выявленных больных за сутки у нас еще не было. На сегодня в столице уже 11 814 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, среди тех, кто заболели 152 женщины в возрасте от 18 до 90 лет и 6 девочек от 6 до 14 лет, а также 137 мужчин в возрасте от 19 до 88 лет, 12 мальчиков от 2 месяцев до 18 лет. Заболели том числе 8 медиков ", - сказал Кличко.

По его словам, возросло количество больных, которым требуется госпитализация. В больницы прошедшие сутки попали 56 пациентов, остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 84 человека, всего коронавирус преодолели 3 766 жителей Киева.

Напомним, утром 23 августа в Украине зафиксировано уже почти 105 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - почти 2 000.

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