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У Києві анонсували традиційні сільськогосподарські ярмарки

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. У Києві 29-30 серпня відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва, передає УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.

У Києві анонсували традиційні сільськогосподарські ярмарки

“29-30 серпня у столиці відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки”, - йдеться у повідомленні.

Так, ярмарки пройдуть у суботу, 29 серпня, у:

- Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
- Деснянському районі – вул. Миколи Закревського (в межах просп. Володимира Маяковського, 2-А та вул. Теодора Драйзера), вул. Кубанської України (в межах вул. Космонавта Волкова та просп. Лісового);
- Дніпровському районі – бульвар Праці, 1-9;
- Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5;
- Печерському районі – вул. Катерини Білокур;
- Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
- Святошинському районі – вул. Булгакова, 10-13/1;
- Солом’янському районі – вул. Героїв Севастополя, 42 (в межах вулиць Михайла Донця та Героїв Севастополя);
- Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

Ярмарки у неділю, 30 серпня, пройдуть у:

- Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Михайла Ломоносова та Василя Касіяна);
- Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоана Павла II та Чигоріна);
- Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Нагадаємо, у Києві за добу підтвердили 156 нових випадків COVID-19, серед них - однорічна дитина.

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