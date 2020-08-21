В Киеве анонсировали традиционные сельскохозяйственные ярмарки
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В Киеве 29-30 августа пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщили в Департаменте промышленности и развития предпринимательства, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"29-30 августа в столице пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки", - говорится в сообщении.
Так, ярмарки пройдут в субботу, 29 августа, в:
- Голосеевском районе - ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;
- Деснянском районе - ул. Николая Закревского (в пределах просп. Владимира Маяковского, 2-А и ул. Теодора Драйзера), ул. Кубанской Украины (в пределах ул. Космонавта Волкова и просп. Лесного)
- Днепровском районе - бульвар Труда, 1-9;
- Оболонском районе - ул. Петра Калнышевского, 1-5;
- Печерском районе - ул. Екатерины Билокур;
- Подольском районе - просп. Степана Бандеры (около Куренёвского парка);
- Святошинском районе - ул. Булгакова, 10-13/1;
- Соломенском районе - ул. Героев Севастополя, 42 (в пределах улиц Михаила Донца и Героев Севастополя);
- Шевченковском районе - ул. Богдана Гаврилишина, 1-17.
Ярмарки в воскресенье, 30 августа, пройдут в:
- Голосеевском районе - ул. Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна);
- Печерском районе - ул. Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);
- Шевченковском районе - ул. Татарская, 32-38.
Напомним, в Киеве за сутки подтвердили 156 новых случаев COVID-19, среди них - годовалый ребенок.