У Києві активісти влаштували акцію біля посольства РФ: поліція повідомила про ситуацію

Так, за інформацією правоохоронців, станом на 14:00 заходи біля дипустанови завершились, активісти розійшлись.

"Представники поліції забезпечили порядок на акції, заходи завершились. Наразі нікого немає", - повідомила співрозмовниця УНН.

З її слів, активісти вели себе спокійно, порушень громадського порядку зафіксовано не було. Всього, за даними правоохоронців, біля посольства зібралось близько 50 осіб.

Під час заходу учасники, зокрема, запалили фаєри під стінами будівлі.

Зазначимо, що цього тижня партія "Національний корпус" повідомила, що 28 листопада, у День пам'яті жертв Голодоморів, о 12:00 прийде до посольства Росії, щоб "нагадати, хто винен в одному з найстрашніших злочинів ХХ століття".

Як повідомляв УНН, сьогодні в Україні День пам'яті жертв Голодоморів - щорічний національний пам'ятний день, що припадає на четверту суботу листопада.