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У Києві 48 нових випадків COVID-19, з них один летальний

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. За минулу добу у Києві коронавірус лабораторно підтвердили у 48 людей, один випадок летальний. Загалом у Києві на COVID-19 захворіли 1583 людини. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

У Києві 48 нових випадків COVID-19, з них один летальний

“У столиці за минулу добу ще плюс 48 людей, у яких лабораторно підтвердився коронавірус, серед них двоє медиків, а один випадок, на жаль, летальний. На сьогодні у Києві вже 1583 підтверджених випадки коронавірусу, з них 28 людей померли”, — розповів Кличко.

Він зазначив, що за минулу добу захворіли дві жінки віком від 18 до 73 років і 13-річна дівчинка, 22 чоловіки віком від 25 до 81 року та троє хлопчиків 4, 12 і 16 років.

Так, до лікарень столиці госпіталізували 8 пацієнтів, інші лікуються вдома під контролем лікарів.

“Одужали за минулу добу 11 киян, усього коронавірус у столиці подолала 91 людина”, — сказав міський голова.

На даний момент у столиці 28 мобільних бригад. За минулу добу вони здійснили добір матеріалу в понад 260 киян. Загалом же вони відібрали більше 7 тисяч зразків матеріалу киян.

“Від усіх відібраних зразків позитивний результат дають близько 12% зроблених тестів”, — резюмував Кличко.

Нагадаємо, що в Україні на 9 годину 5 травня зафіксовано 12 697 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 316 летальні.

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