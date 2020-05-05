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В Киеве 48 новых случаев COVID-19, из них один летальный

Киев • УНН

 • 13548 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. За минувшие сутки в Киеве коронавирус лабораторно подтвердили у 48 человек, один случай летальный. Всего в Киеве на COVID-19 заболели 1583 человека. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

В Киеве 48 новых случаев COVID-19, из них один летальный

"В столице за минувшие сутки еще плюс 48 человек, у которых лабораторно подтвердился коронавирус, среди них двое медиков, а один случай, к сожалению, летальный. Сегодня в Киеве уже 1583 подтвержденных случая коронавируса, из них 28 человек умерли", - рассказал Кличко.

Он отметил, что за прошедшие сутки заболели две женщины в возрасте от 18 до 73 лет и 13-летняя девочка, 22 мужчины в возрасте от 25 до 81 года и трое мальчиков 4, 12 и 16 лет.

Так, в больницы столицы госпитализировали 8 пациентов, другие лечатся дома под контролем врачей.

"Выздоровели за минувшие сутки 11 киевлян, всего коронавирус в столице преодолел 91 человек", - сказал городской голова.

На данный момент в столице 28 мобильных бригад. За минувшие сутки они осуществили отбор материала у более 260 киевлян. В целом же они отобрали более 7000 образцов материала киевлян.

"От всех отобранных образцов положительный результат дают около 12% сделанных тестов", - резюмировал Кличко.

Напомним, что в Украине на 9:00 5 мая зафиксировано 12697 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 316 летальных.

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