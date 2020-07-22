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У Києві 10-річна дівчинка отримала опіки при спробі самостійно загасити вогонь у квартирі

У Києві 10-річна дівчинка отримала опіки при спробі самостійно загасити вогонь у квартирі

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. У Києві виникла пожежа в одній із квартир багатоповерхівки, неповнолітня дівчинка намагалася самостійно загасити вогонь і отримала опіки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС України.

“22 липня, о 15:57 до оперативно-координаційного центру ДСНС у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Драгоманова, 2-Б, що у Дарницькому районі столиці. Рятувальники, які прибули на виклик встановили, що пожежа виникла в одній із квартир на 23-му поверсі 25-поверхового житлового будинку”, — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що на момент виникнення пожежі в квартирі знаходилась 10-річна дівчинка. Саме вона помітила загоряння, що виникло в сусідній кімнаті.

“Не зважаючи на страх, та стрімке задимлення в квартирі, вона намагалась власними силами загасити вогонь. Але зусиль дитини виявилось недостатньо. На щастя, вона згадала, що необхідно робити в критичних ситуаціях, і швиденько покинула помешкання, та негайно покликала на допомогу сусідів”, — додали у повідомленні.

Зазначається, що вже дорослі викликали рятувальників і вивели дівчинку на свіже повітря.

“Дівчинка була в наляканому стані, отримала опіки верхніх кінцівок I-II ступеню, та була госпіталізована до медичного закладу. Для попередження повторного займання та остаточної ліквідації, вогнеборці пролили осередок займання водою. Причина займання наразі встановлюється”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Голосіївському районі столиці цієї ночі внаслідок загоряння побутового сміття на вулиці Промисловій, 4, горіли два вагончики і чотири автівки.

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