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В Киеве 10-летняя девочка получила ожоги при попытке самостоятельно потушить огонь в квартире

В Киеве 10-летняя девочка получила ожоги при попытке самостоятельно потушить огонь в квартире

Киев  •  УНН

 • 10150 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. В Киеве произошел пожар в одной из квартир многоэтажки, несовершеннолетняя девочка пыталась самостоятельно потушить огонь и получила ожоги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба ГСЧС Украины.

“22 июля, в 15:57 в оперативно-координационный центр ГСЧС в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Драгоманова, 2-Б, в Дарницком районе столицы. Прибывшие на вызов установили, что пожар возник в одной из квартир на 23-м этаже 25-этажного жилого дома”, — говорится в сообщении.

Установлено, что на момент возникновения пожара в квартире находилась 10-летняя девочка. Именно она заметила возгорание, возникшее в соседней комнате.

“Несмотря на страх, и стремительное задымление в квартире, она пыталась собственными силами потушить огонь. Но усилий ребенка оказалось недостаточно. К счастью, она вспомнила, что необходимо делать в критических ситуациях, и быстренько покинула помещение, и немедленно позвала на помощь соседей”, — добавили в сообщении.

Отмечается, что уже взрослые вызвали спасателей и вывели девочку на свежий воздух.

“Девочка была в напуганному состоянии, получила ожоги верхних конечностей I-II степени, и была госпитализирована в медицинское учреждение. Для предупреждения повторного возгорания и окончательной ликвидации, пожарные пролили очаг возгорания водой. Причина возгорания сейчас устанавливается”, — говорится в сообщении.

Напомним, в Голосеевском районе столицы этой ночью в результате возгорания бытового мусора на улице Промышленной, 4, горели два вагончика и четыре автомобиля.

Украинские Национальные Новости

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