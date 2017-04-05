У Китаї затримали чоловіка, який вбив трьох людей паличками для їжі

Повідомляється, що чоловік на ім’я Ян Шитоу, який страждає розладом психіки, знаходився в палаті з іншими душевнохворими пацієнтами. Він був прив’язаний до ліжка ременями. Як тільки медпрацівники вийшли з кімнати, чоловік зміг звільнитися.

Він узяв зі столу, який стояв у кімнаті, палички для їжі і напав на інших пацієнтів, двоє з яких перебували в сусідній палаті. Колишні співробітники клініки обеззброїли чоловіка, але троє постраждалих померли від завданих травм. Вбивцю було передано поліції. Наразі ведеться розслідування інциденту.