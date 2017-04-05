В Китае задержали мужчину, который убил трех человек палочками для еды

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 79150 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111561 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 169847 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124922 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121970 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115303 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106181 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107383 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103829 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 160393 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Китае задержали мужчину, который убил трех человек палочками для еды

В Китае задержали мужчину, который убил трех человек палочками для еды

Киев  •  УНН

 • 12168 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. В китайской провинции Хэнань был задержан душевнобольной человек, который убил трех пациентов частной клиники, используя в качестве орудия убийства палочки для еды, передает УНН со ссылкой на Shanghai Daily.

Сообщается, что человек по имени Ян Шито, страдающий расстройством психики, находился в палате с другими душевнобольными пациентами. Он был привязан к кровати ремнями. Как только медработники вышли из комнаты, мужчина смог освободиться.

Он взял со стола, стоящего в комнате, палочки для еды и напал на других пациентов, двое из которых находились в соседней палате. Бывшие сотрудники клиники обезоружили мужчину, но трое пострадавших скончались от нанесенных травм. Убийца был передан полиции. В настоящее время ведется расследование инцидента.

 

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