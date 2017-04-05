В Китае задержали мужчину, который убил трех человек палочками для еды

Сообщается, что человек по имени Ян Шито, страдающий расстройством психики, находился в палате с другими душевнобольными пациентами. Он был привязан к кровати ремнями. Как только медработники вышли из комнаты, мужчина смог освободиться.

Он взял со стола, стоящего в комнате, палочки для еды и напал на других пациентов, двое из которых находились в соседней палате. Бывшие сотрудники клиники обезоружили мужчину, но трое пострадавших скончались от нанесенных травм. Убийца был передан полиции. В настоящее время ведется расследование инцидента.