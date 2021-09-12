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У Китаї виявили новий епіцентр зараження COVID-19

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. У міському округу Путянь провінції Фуцзянь на сході Китаю було виявлено новий епіцентр поширення коронавірусу. 24 випадки зараження вже були зареєстровані. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Global Times.

Деталі

Як повідомляється, жителям Путянь не рекомендується залишати міський округ з неділі, оскільки було зареєстровано 24 випадки зараження COVID-19. Всі зареєстровані випадки COVID-19 відбулися у поселені Сянью. 

Цитата

“Мешканці Путянь не повинні залишати місто, а ті, хто має виїхати, повинні мати негативний сертифікат, отриманий протягом 48 годин”, - сказано у повідомленні міської протиепідемічної групи.

Відомо, що громадські місця, такі як кінотеатри, музеї і бібліотеки, повинні призупинити свою діяльність всередині приміщень. Ресторани повинні обмежити години роботи, а людям рекомендується працювати з дому.

Міська протиепідемічна група також наголосила на необхідності щоденних профілактичних заходів, включаючи носіння масок і перевірку температури тіла, коли люди входять в громадські місця або користуються громадським транспортом. Автобуси, бібліотеки і розважальні заклади в Сянью призупинили роботу з суботи. Залізнична станція Сянью перестала приймати нових пасажирів.

Крім того, органи освіти в Путянь вимагають, щоб школи в регіонах із середнім і високим рівнем ризику призупиняли заняття. Очікуется, що вакцинація вчителів і учнів у віці від 12 до 17 років буде завершена до 15 вересня.

Додамо

Першими двома виявленими випадками були студенти з сім'ї з Сянью, але експерти підозрюють, що спалах може бути викликаний пацієнтом, який недавно повернувся в Путянь з Сінгапуру.

Пацієнт на прізвище Лін, батько студента, повернувся з Сінгапуру 4 серпня. Лінь пройшов 14-денний карантин в Сяминь і семиденний моніторинг здоров'я на дому, протягом якого Лінь зробив 9 тестів на виявлення коронавірусу і всі вони показали негативний результат. Проте 10 вересня тест виявився позитивним.

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