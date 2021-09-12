В Китае обнаружили новый очаг заражения COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. В городскому округу Путянь провинции Фуцзянь на востоке Китая был обнаружен новый очаг распространения коронавируса. 24 случая заражения уже были зарегистрированы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Global Times.
Детали
Как сообщается, жителям Путянь не рекомендуется оставлять городской округ с воскресенья, поскольку было зарегистрировано 24 случая заражения COVID-19. Все зарегистрированные случаи COVID-19 произошли в поселении Сянью.
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"Жители Путянь не должны покидать город, а те, кто должен уехать, должны иметь негативное сертификат, полученный в течение 48 часов", - говорится в сообщении городской противоэпидемической группы.
Известно, что общественные места, такие как кинотеатры, музеи и библиотеки, должны приостановить свою деятельность внутри помещений. Рестораны должны ограничить часы работы, а людям рекомендуется работать из дома.
Городская противоэпидемическая группа также отметила необходимость ежедневных профилактических мероприятий, включая ношение масок и проверку температуры тела, когда люди входят в общественные места или пользуются общественным транспортом. Автобусы, библиотеки и развлекательные заведения в Сянью приостановили работу с субботы. Железнодорожная станция Сянью перестала принимать новых пассажиров.
Кроме того, органы образования в Путянь требуют, чтобы школы в регионах со средним и высоким уровнем риска приостанавливали занятия. Ожидается, что вакцинация учителей и учеников в возрасте от 12 до 17 лет будет завершена до 15 сентября.
Добавим
Первыми двумя выявленными случаями были студенты из семьи с Сянью, но эксперты подозревают, что вспышка может быть вызвана пациентом, который недавно вернулся в Путянь из Сингапура.
Пациент по фамилии Лин, отец студента, вернулся из Сингапура 4 августа. Линь прошел 14-дневный карантин в Сямынь и семидневный мониторинг здоровья на дому, в течение которого сделал 9 тестов на выявление коронавируса и все они показали отрицательный результат. Однако 10 сентября тест оказался положительным.