У Китаї від COVID-19 вакциновано вже понад 100 млн осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Уряд Китаю організував вакцинацію від коронавірусної інфекції для 106,6 млн жителів країни. Про це в понеділок повідомив Державний комітет з питань гігієни та охорони здоров’я КНР, пише УНН.
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“Станом на 24:00 (19:00 за київським часом) 28 березня у всіх регіонах країни зробили 106,6 млн щеплень від коронавірусу”, — йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті відомства.
Вакцинація для пріоритетних груп населення в Китаї розпочалася 15 грудня 2020 року. За даними на кінець лютого, влада КНР розподілила вакцину серед 54,52 млн жителів країни.
Раніше провідний епідеміолог КНР Чжун Наньшань заявив, що влада Китаю має намір до червня поточного року прищепити від коронавірусу близько 40% жителів країни (чисельність населення КНР становить близько 1,4 млрд осіб).
Довідка
Згідно зі статистикою ВООЗ — у Китайській Народній Республіці 102 680 випадків захворювання, 4 851 людина загинула.