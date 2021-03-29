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В Китае от COVID-19 вакцинировано уже более 100 млн человек

В Китае от COVID-19 вакцинировано уже более 100 млн человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 марта. УНН. Правительство Китая организовало вакцинацию от коронавирусной инфекции для 106,6 млн жителей страны. Об этом в понедельник сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, пишет УНН.

Детали

“По состоянию на 24:00 (19:00 по киевскому времени) 28 марта во всех регионах страны сделали 106,6 млн прививок от коронавируса”, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Вакцинация для приоритетных групп населения в Китае началась 15 декабря 2020 года. По данным на конец февраля, власти КНР распределили вакцину среди 54,52 млн жителей страны.

Ранее ведущий эпидемиолог КНР Чжун Наньшань заявил, что власти Китая намереваются к июню текущего года привить от коронавируса около 40% жителей страны (численность населения КНР составляет около 1,4 млрд человек).

Справка

Согласно статистике ВОЗ — в Китайской Народной Республике 102 680 случаев заболевания, 4 851 человек погиб.

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