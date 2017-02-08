У Китаї вибухнув хімзавод, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. У східній провінції Китаю через високу температуру розчинників стався вибух на хімзаводі внаслідок якого поранено двох осіб, передає УНН з посиланням на Twitter видання People's China Daily.
"Дві людини постраждали в результаті вибуху на хімічному заводі в провінції Аньхой на сході Китаю. Розслідування триває", - зазначили у виданні.
Крім того, додали, що вибух був спричинений високою температурою кипіння розчинників, що зберігаються на заводі.
Як повідомляв УНН, у китайському місті Ухань (Wuhan), який розташований в провінції Хубей в центральній частині країни, 23 січня за десять секунд контрольованим вибухом були зруйновані 19 багатоповерхових будинків.