В Китае взорвался химзавод, есть раненые

"Два человека пострадали в результате взрыва на химическом заводе в провинции Аньхой на востоке Китая. Расследование продолжается", - отметили в издании.

Кроме того, добавили, что взрыв был вызван высокой температурой кипения растворителей, хранящихся на заводе.

Как сообщал УНН, в китайском городе Ухань (Wuhan), который расположен в провинции Хубэй в центральной части страны, 23 января за десять секунд контролируемым взрывом были разрушены 19 многоэтажных домов .