В Китае взорвался химзавод, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В восточной провинции Китая из-за высокой температуры растворителей произошел взрыв на химзаводе в результате которого ранены два человека, передает УНН со ссылкой на Twitter издание People's China Daily.
"Два человека пострадали в результате взрыва на химическом заводе в провинции Аньхой на востоке Китая. Расследование продолжается", - отметили в издании.
Кроме того, добавили, что взрыв был вызван высокой температурой кипения растворителей, хранящихся на заводе.
Как сообщал УНН, в китайском городе Ухань (Wuhan), который расположен в провинции Хубэй в центральной части страны, 23 января за десять секунд контролируемым взрывом были разрушены 19 многоэтажных домов .