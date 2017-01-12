У Китаї суд заборонив реєстрацію торгових марок з іменами знаменитостей
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. У Китаї заборонили реєстрацію торгових марок, використовуючи для назв імена знаменитостей, повідомляє УНН з посиланням на РІА “Новини”.
Заборона не буде поширюватися на вже існуючі та зареєстовані торгові марки.
Згідно з постановою суду, використання імен знаменитостей в торгових марках може ввести споживачів в оману і завдати шкоди інтересам товариства.
В якості прикладу вже існуючої такої торговельної марки Міжнародне радіо Китаю називає Li Ning, яка була названа на честь знаменитого китайського гімнаста.