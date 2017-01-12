В Китае суд запретил регистрацию торговых марок с именами знаменитостей
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В Китае запретили регистрацию торговых марок, используя для названий имена знаменитостей, сообщает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
Запрет не будет распространяться на уже существующие и зарегистрированные торговые марки.
Согласно постановлению суда, использование имен знаменитостей в торговых марках может ввести потребителей в заблуждение и нанести ущерб интересам общества.
В качестве примера уже существующей такой торговой марки Международное радио Китая называет Li Ning, которая была названа в честь знаменитого китайского гимнаста.