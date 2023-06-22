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У Китаї стався вибух газу в барбекю-ресторані: 31 людина загинула

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Щонайменше 31 людина загинула і семеро дістали поранення в місті Іньчуань у регіоні Нінся на північному заході Китаю внаслідок вибуху газу в барбекю-ресторані в середу ввечері, пише УНН з посиланням на CNN.

У Китаї стався вибух газу в барбекю-ресторані: 31 людина загинула

Деталі

За даними державної телекомпанії CCTV, вибух був спричинений витоком із балона зі скрапленим газом усередині ресторану і стався близько 20:40 за місцевим часом.

Серед семи постраждалих одна людина все ще перебуває в критичному стані. Решта шестеро - у лікарні з легкими травмами, опіками та порізами від скла.

За даними державних китайських ЗМІ, місцеві пожежні органи направили на місце події 20 автомобілів і понад 100 осіб, а пошуково-рятувальні роботи тривали до 4 години ранку четверга.

На фотографіях, опублікованих державними ЗМІ, видно пошкоджену будівлю з почорнілим фасадом, уламками на землі та димом у повітрі. Видно, як пожежники піднімаються на другий поверх по сходах і витягують людей на ношах.

Опитування поліції та пожежників на місці події засвідчили, що двоє співробітників ресторану відчули запах газу приблизно за годину до вибуху, ідеться в заяві уряду Іньчуаня, розміщеній у четвер.

Згідно із заявою, двоє співробітників виявили, що клапан на ємності з газом зламаний, і відправили іншого співробітника, щоб купити новий. Вибух стався під час заміни клапана.

Як повідомляють, ресторан розташований на жвавій вулиці.

За повідомленням China Youth Daily, поліція затримала дев'ятьох осіб і заморозила їхні активи, зокрема керівника ресторану, співробітників і акціонерів.

Китайський лідер Сі Цзіньпін назвав інцидент таким, що «розбиває серце» і сказав, що це «глибокий урок», повідомила в четвер державна телекомпанія CCTV.

Сі Цзіньпін додав, що необхідно надати допомогу пораненим і розрадити сім'ї загиблих, а також якомога швидше з'ясувати причину інциденту. Він також доручив відповідним державним органам провести перевірку ризиків безпеки та посилити нагляд за безпекою в ключових секторах, повідомляє CCTV.

Доповнення

Інцидент стався незадовго до того, як у Китаї розпочалося триденне національне державне свято, з четверга по суботу, присвячене Святу човнів-драконів.

Цього року країну сколихнуло кілька інцидентів, пов'язаних із безпекою. Унаслідок обвалення вугільної шахти у Внутрішній Монголії в лютому загинули 53 людини; потім у квітні в Пекіні сталася найсмертоносніша пожежа за останні два десятиліття, унаслідок якої загинули 29 осіб в лікарні.

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