В Китае произошел взрыва газа в барбекю-ресторане: 31 человек погиб

Детали

По данным государственной телекомпании CCTV, взрыв был вызван утечкой из баллона со сжиженным газом внутри ресторана и произошел около 20:40 по местному времени.

Среди семи пострадавших один человек все еще находится в критическом состоянии. Остальные шестеро - в больнице с легкими травмами, ожогами и порезами от стекла.

По данным государственных китайских СМИ, местные пожарные органы направили на место происшествия 20 автомобилей и более 100 человек, а поисково-спасательные работы продолжались до 4 часов утра четверга.

На фотографиях, опубликованных государственными СМИ, видно поврежденное здание с почерневшим фасадом, обломками на земле и дымом в воздухе. Видно, как пожарные поднимаются на второй этаж по лестнице и вытаскивают людей на носилках.

Опросы полиции и пожарных на месте происшествия показали, что два сотрудника ресторана почувствовали запах газа примерно за час до взрыва, говорится в заявлении правительства Иньчуаня, размещенном в четверг.

Согласно заявлению, двое сотрудников обнаружили, что клапан на емкости с газом сломан, и отправили другого сотрудника, чтобы купить новый. Взрыв произошел во время замены клапана.

Как сообщается, ресторан расположен на оживленной улице.

По сообщению China Youth Daily, полиция задержала девять человек и заморозила их активы, в том числе управляющего рестораном, сотрудников и акционеров.

Китайский лидер Си Цзиньпин назвал инцидент «душераздирающим» и сказал, что это «глубокий урок», сообщила в четверг государственная телекомпания CCTV.

Си Цзиньпин добавил, что необходимо оказать помощь раненым и утешить семьи погибших, а также как можно скорее выяснить причину инцидента. Он также поручил соответствующим государственным органам провести проверку рисков безопасности и усилить надзор за безопасностью в ключевых секторах, сообщает CCTV.

Дополнение

Инцидент произошел незадолго до того, как в Китае начался трехдневный национальный государственный праздник, с четверга по субботу, посвященный Празднику лодок-драконов.

В этом году страну потрясло несколько инцидентов, связанных с безопасностью. В результате обрушения угольной шахты во Внутренней Монголии в феврале погибли 53 человека; затем в апреле в Пекине произошел самый смертоносный пожар за последние два десятилетия, в результате которого погибли 29 человек в больнице.