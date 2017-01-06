У Китаї розпочався 32-й міжнародний фестиваль льоду і снігу

Найбільший фестиваль льоду у світі щорічно відбувається у східно-китайському місті Харбін.

Фестиваль відкривається для публіки на 70 днів, за цей час його відвідують більше 1 мільйона людей.

"Льодові скульптури виглядають чудово, я навіть не міг собі уявити, як люди будують такі гігантські витвори мистецтва з льоду", - зазначив один із туристів.

Зазначимо, фестиваль було засновано у 1999 році, щоб відзначити нове тисячоліття. У Харбіні помірний зимовий клімат, тому до міста з'їжджаються сотні художників з льодового дизайну і скульптури.