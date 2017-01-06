В Китае начался 32-й международный фестиваль льда и снега
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. В Китае начался 32-й Харбинский международный фестиваль льда и снега, передает УНН со ссылкой на Ruptly.
Крупнейший фестиваль льда в мире ежегодно происходит в восточно-китайском городе Харбин.
Фестиваль открывается для публики на 70 дней, за это время его посещают более 1 миллиона человек.
"Ледовые скульптуры выглядят прекрасно, я даже не мог себе представить, как люди строят такие гигантские произведения искусства из льда", - отметил один из туристов.
Отметим, фестиваль был основан в 1999 году, чтобы отметить новое тысячелетие. В Харбине умеренный зимний климат, поэтому в город съезжаются сотни художников ледового дизайна и скульптуры.