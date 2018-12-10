У Китаї не вщухає АЧС: захворювання вразило ще три регіони
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. У Китаї зафіксовані нові спалахи африканської чуми свиней (АЧС), передає УНН з посиланням на Swissinfo.
Спалахи епідемії зареєстровані у трьох регіонах країни - у провінції Хейлунцзян (північний схід країни), у провінції Шеньсі (північний захід) і в Пекіні.
Місцева влада запустила механізм екстреного реагування для запобігання поширенню захворювання, вжиті заходи дезінфекції.
Нагадаємо, з початку року в Україні зафіксовано вже 138 випадків АЧС. В цілому за останні три роки вірус не оминув жодної з областей.
При цьому, за словами депутата Сергія Тригубенка, за збитки фермерів від АЧС сьогодні навіть нема з кого спитати, адже в країні понад півтора року відсутній профільний міністр - аграрної політики.