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У Китаї не вщухає АЧС: захворювання вразило ще три регіони

Київ • УНН

 • 8735 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. У Китаї зафіксовані нові спалахи африканської чуми свиней (АЧС), передає УНН з посиланням на Swissinfo.

У Китаї не вщухає АЧС: захворювання вразило ще три регіони

Спалахи епідемії зареєстровані у трьох регіонах країни - у провінції Хейлунцзян (північний схід країни), у провінції Шеньсі (північний захід) і в Пекіні.

Місцева влада запустила механізм екстреного реагування для запобігання поширенню захворювання, вжиті заходи дезінфекції.

Нагадаємо, з початку року в Україні зафіксовано вже 138 випадків АЧС. В цілому за останні три роки вірус не оминув жодної з областей.

При цьому, за словами депутата Сергія Тригубенка, за збитки фермерів від АЧС сьогодні навіть нема з кого спитати, адже в країні понад півтора року відсутній профільний міністр - аграрної політики.

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