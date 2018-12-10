В Китае не утихает АЧС: заболевание поразило еще три региона

Вспышки эпидемии зарегистрированы в трех регионах страны - в провинции Хэйлунцзян (северо-восток страны), в провинции Шэньси (северо-запад) и в Пекине.

Местные власти запустили механизм экстренного реагирования для предотвращения распространения заболевания, приняты меры дезинфекции.

Напомним, с начала года в Украине зафиксировано уже 138 случаев АЧС. В целом за последние три года вирус не обошел ни одну из областей.

При этом, по словам депутата Сергея Тригубенко, за убытки фермеров от АЧС сегодня даже не с кого спросить, ведь в стране более полутора лет отсутствует профильный министр - аграрной политики.