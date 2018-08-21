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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У Китаї мікроавтобус впав з обриву: є жертви

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Вісім людей загинули і ще одна отримала серйозні травми в результаті ДТП, яка сталася у вівторок в провінції Юньнань на південному заході Китаю. Про це повідомила місцева поліція, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.

У Китаї мікроавтобус впав з обриву: є жертви

Інцидент трапився о 14:45 на території повіту Хуейцзе цієї провінції, коли мікроавтобус перекинувся і впав з обриву глибиною 100 метрів. Двоє загинули на місці, ще шестеро померли пізніше, незважаючи на зусилля медиків.

Причини аварії уточнюються.

Нагадаємо, в результаті ДТП, яке сталося напередодні в Золочівському районі Львівської області за участю туристичного автобуса "Херсон - Варшава", всього постраждали три людини.

Як повідомляв УНН, районний суд Перемишля заарештував водія українського автобуса, який 17 серпня потрапив в ДТП на Підкарпатті.

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