У Китаї мікроавтобус впав з обриву: є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Вісім людей загинули і ще одна отримала серйозні травми в результаті ДТП, яка сталася у вівторок в провінції Юньнань на південному заході Китаю. Про це повідомила місцева поліція, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.
Інцидент трапився о 14:45 на території повіту Хуейцзе цієї провінції, коли мікроавтобус перекинувся і впав з обриву глибиною 100 метрів. Двоє загинули на місці, ще шестеро померли пізніше, незважаючи на зусилля медиків.
Причини аварії уточнюються.
Нагадаємо, в результаті ДТП, яке сталося напередодні в Золочівському районі Львівської області за участю туристичного автобуса "Херсон - Варшава", всього постраждали три людини.
Як повідомляв УНН, районний суд Перемишля заарештував водія українського автобуса, який 17 серпня потрапив в ДТП на Підкарпатті.