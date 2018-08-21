В Китае микроавтобус упал с обрыва: есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Восемь человек погибли и еще один получил серьезные травмы в результате ДТП, происшедшего во вторник в провинции Юньнань на юго-западе Китая. Об этом сообщила местная полиция, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Инцидент случился в 14:45 на территории уезда Хуэйцзэ этой провинции, когда микроавтобус перевернулся и упал с обрыва глубиной 100 метров. Двое погибли на месте, еще шестеро скончались позже, несмотря на усилия медиков.
Причины аварии уточняются.
Напомним, в результате ДТП, которое произошло накануне в Золочевском районе Львовского области с участием туристического автобуса "Херсон - Варшава", всего пострадали три человека.
Как сообщал УНН, районный суд Перемышля арестовал водителя украинского автобуса, который 17 августа попал в ДТП на Подкарпатье.