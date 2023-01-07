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У Китаї колишнього чиновника засудили до страти

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 січня. УНН. Колишнього заступника голови комітету Народної політичної консультативної ради Китаю провінції Ляонін Лі Веньсі засуджено до страти з відстроченням виконання вироку на два роки за отримання хабарів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.

У Китаї колишнього чиновника засудили до страти

Деталі

Як зазначається у заяві Народного суду середнього ступеня міста Тайань, в період з 2004 по 2021 рік Лі Веньсі, використовуючи своє службове становище на користь третіх осіб, сприяв їм у діловодстві та веденні підприємницької діяльності, за що отримав грошові та матеріальні кошти на загальну суму понад 540 млн юанів (близько 78,36 млн доларів). Суд ухвалив, що величезна сума хабарів, отриманих Веньсі, є обставиною, що особливо обтяжє покарння, а скоєні ним злочини завдали серйозної шкоди інтересам держави та народу.

Веньсі визнав провину і покаявся у скоєних злочинах, співпрацював зі слідством, повернув незаконно нажите майно та видав інших підозрюваних у порушенні партійної дисципліни та закону, вирок було пом’якшено.

“Після заміни смертного вироку довічним ув’язненням після закінчення дворічного відстрочення його буде ув’язнено довічно без можливості пом’якшення покарання або умовно-дострокового звільнення”, — йдеться у заяві суду.

Лі Веньсі довічно позбавлено політичних прав, а все його особисте майно конфісковано.

Нагадаємо

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