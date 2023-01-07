В Китае бывшего чиновника приговорили к смертной казни

Детали

Как отмечается в заявлении Народного суда средней степени города Тайань, в период с 2004 по 2021 год Ли Вэньси, используя свое служебное положение в пользу третьих лиц, содействовал им в делопроизводстве и ведении предпринимательской деятельности, за что получил денежные и материальные средства на общую сумму более 540 млн юаней (около 78,36 млн долларов). Суд постановил, что огромная сумма взяток, полученных Вэньси, является особо отягчающим обстоятельством, а совершенные им преступления нанесли серьезный ущерб интересам государства и народа.

Вэньси признал вину и раскаялся в совершенных преступлениях, сотрудничал со следствием, вернул незаконно нажитое имущество и выдал других подозреваемых в нарушении партийной дисциплины и закона, приговор был смягчен.

“После замены смертного приговора пожизненным заключением после истечения двухлетней отсрочки он будет заключён пожизненно без возможности смягчения наказания или условно-досрочного освобождения”, — говорится в заявлении суда.

Ли Вэньси пожизненно лишен политических прав, а все его личное имущество конфисковано.

Напомним

Иран в субботу казнил двух мужчин за убийство члена военизированных формирований во время беспрецедентных протестов, вызванных смертью Махси Амини.