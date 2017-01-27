У Китаї артисти виконали танець вогняного дракона напередодні Нового року

Зазначається, що 30 артистів на південному заході країни станцювали видовищний танець дракона.

Виконання артистами танцю супроводжувалося грандіозними феєрверками.

Зазначимо, що за східним календарем у Китаї рік півня настане 28 січня.

Як повідомляв УНН, у Китаї до свята весни або Нового року відбулося світлове шоу на Гуанчжоуській телевежі.