У Китаї артисти виконали танець вогняного дракона напередодні Нового року
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. У Китаї артисти виконали традиційний танець вогняного дракона напередодні святкування Нового року, передає УНН з посиланням на ABC News.
Зазначається, що 30 артистів на південному заході країни станцювали видовищний танець дракона.
Виконання артистами танцю супроводжувалося грандіозними феєрверками.
Зазначимо, що за східним календарем у Китаї рік півня настане 28 січня.
Як повідомляв УНН, у Китаї до свята весни або Нового року відбулося світлове шоу на Гуанчжоуській телевежі.