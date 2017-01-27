В Китае артисты исполнили танец огненного дракона накануне Нового года
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. В Китае артисты исполнили традиционный танец огненного дракона накануне празднования Нового года, передает УНН со ссылкой на ABC News.
Отмечается, что 30 артистов на юго-западе страны станцевали зрелищный танец дракона.
Выполнение артистами танца сопровождалось грандиозными фейерверками.
Отметим, что по восточному календарю в Китае год петуха наступит 28 января.
Как сообщал УНН, в Китае к празднику весны или нового года произошло световое шоу на гуанчжоуской телебашне.