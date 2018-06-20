У Кишиневі суд скасував результати виборів мера
Київ • УНН
КИШИНІВ-КИЇВ. 20 червня. УНН. Суд Кишинева визнав незаконними результати виборів мера столиці та скасував мандат лідера партії "Гідність і правда" Андрія Нестасе, передає УНН з посиланням publica.md.
“Суд постановив: законність нових місцевих виборів генерального мера муніципія Кишинів від 20 травня 2018 року і 3 червня 2018 року не підтверджується”, — цитує видання рішення суду.
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Сам Андрій Нестасе зазначив, що має намір оскаржити рішення суду і підкреслив, що суддя порушив закон.
“Ми опротестуємо цю постанову в встановлені законом терміни, і залежно від вердикту Кишинівської апеляційної палати приймемо рішення про подальші дії”, — сказав він.
Нагадаємо, 3 червня, в Кишиневі пройшов другий тур виборів примара столиці, згідно з результатами, мером міста став Андрій Нестасе.