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У Кишиневі суд скасував результати виборів мера

У Кишиневі суд скасував результати виборів мера

Київ • УНН

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КИШИНІВ-КИЇВ. 20 червня. УНН. Суд Кишинева визнав незаконними результати виборів мера столиці та скасував мандат лідера партії "Гідність і правда" Андрія Нестасе, передає УНН з посиланням publica.md.

“Суд постановив: законність нових місцевих виборів генерального мера муніципія Кишинів від 20 травня 2018 року і 3 червня 2018 року не підтверджується”, — цитує видання рішення суду.

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Сам Андрій Нестасе зазначив, що має намір оскаржити рішення суду і підкреслив, що суддя порушив закон.

“Ми опротестуємо цю постанову в встановлені законом терміни, і залежно від вердикту Кишинівської апеляційної палати приймемо рішення про подальші дії”, — сказав він.

Нагадаємо, 3 червня, в Кишиневі пройшов другий тур виборів примара столиці, згідно з результатами, мером міста став Андрій Нестасе.

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