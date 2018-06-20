В Кишиневе суд отменил результаты выборов мэра
Киев • УНН
КИШИНЕВ-КИЕВ. 20 июня. УНН. Суд Кишинева признал незаконными результаты выборов мэра столицы и отменил мандат лидера партии "Достоинство и правда" Андрея Нэстасе, передает УНН со ссылкой publica.md.
“Суд постановил: законность новых местных выборов генерального мэра Муниципия Кишинев от 20 мая 2018 года и 3 июня 2018 года не подтверждается”, — цитирует издание решение суда.
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Сам Андрей Нэстасе отметил, что намерен обжаловать решение суда и подчеркнул, что судья нарушил закон.
“Мы опротестуем это постановление в установленные законом сроки, и в зависимости от вердикта Кишиневской апелляционной палаты примем решение о дальнейших действиях”, — сказал он.
Напомним, 3 июня, в Кишиневе прошел второй тур выборов примара столицы, согласно результатам, мэром города стал Андрей Нэстасе.