У Кіровоградській області жінка вбила пенсіонерку, а потім підпалила будинок
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 13 серпня. УНН. У Новгородці Кіровоградської області жінка спочатку вбила 71-річну пенсіонерку, а потім підпалила будинок. Про це повідомила прес-служба ГУНП в області, передає УНН.
Повідомлення про пригоду надійшло за спецлінією "102" до Новгородківського відділення поліції. У власному помешканні виявили тіло 71-річної пенсіонерки з ознаками насильницької смерті.
"В результаті проведених заходів працівниками групи реагування патрульної поліції Новгородківського відділення було встановлено особу підозрюваної. Нею виявилася 36-річна місцева жителька, раніше судима за вчинення тяжкого злочину. За даними правоохоронців, жінка завдала потерпілій ножові поранення, а потім підпалила будинок. Від місця пригоди "слід" підозрюваної також взяла службова вівчарка, яка так само привела кінолога до підозрюваної. Поліцейські затримали особу в порядку статті 208 КПК України", - проінформував начальник Новгороківського відділення поліції Віталій Осієвський.
Жінці повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України - умисне вбивство. За такий злочин передбачено покарання - позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, в Одеській області чоловіку завдали численні удари металевим прутом, а потім підпалили тіло, щоб приховати сліди злочину.