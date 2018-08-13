В Кировоградской области женщина убила пенсионерку, а потом подожгла дом

Сообщение о происшествии поступило по спецлинии "102" в Новгородковское отделение полиции. В собственном доме обнаружили тело 71-летней пенсионерки с признаками насильственной смерти.

"В результате проведенных мероприятий сотрудниками группы реагирования патрульной полиции Новгородковского отделения была установлена ​​личность подозреваемой. Ею оказалась 36-летняя местная жительница, ранее судимая за совершение тяжкого преступления. По данным правоохранителей, женщина нанесла потерпевшей ножевые ранения, а затем подожгла дом. От места происшествия "след" подозреваемой также приняла служебная овчарка, которая так же привела кинолога к подозреваемой. Полицейские задержали лицо в порядке статьи 208 УПК Украины", - проинформировал Новгородковского отделения полиции Виталий Осиевский.

Женщине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 УК Украины - умышленное убийство. За такое преступление предусмотрено наказание - лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Одесской области мужчине нанесли многочисленные удары металлическим прутом, а затем подожгли тело, чтобы скрыть следы преступления.