У Кіровоградській області "мінували" потяг, близько тисячі пасажирів евакуювали

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Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 7 серпня. УНН. Неправдиве повідомлення про мінування пасажирського потягу призвело до затримки трьох пасажирських поїздів на час від 30 хвилин до 2 годин. Про це повідомили в регіональній філії "Одеської залізниці".

Сьогодні залізничники станції Олександрія дізналися від правоохоронців про повідомлення від невідомих осіб про мінування пасажирського потягу, який прямує з Дніпра до Києва та наближається до станції Олександрія.

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Після повідомлення близько тисячу пасажирів евакуювали з вагонів.

Пасажири поїздів, серед яких було багато дітей, понад 2 години були змушені чекати, доки правоохоронці разом із кінологами перевірять рухомий склад на наявність вибухонебезпечних предметів.

По завершенню огляду надали дозвіл на відправлення поїзду. Інформація про мінування не підтвердилася.

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