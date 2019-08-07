У Кіровоградській області "мінували" потяг, близько тисячі пасажирів евакуювали

Сьогодні залізничники станції Олександрія дізналися від правоохоронців про повідомлення від невідомих осіб про мінування пасажирського потягу, який прямує з Дніпра до Києва та наближається до станції Олександрія.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Києвом прокотилася хвиля "мінувань"

Після повідомлення близько тисячу пасажирів евакуювали з вагонів.

Пасажири поїздів, серед яких було багато дітей, понад 2 години були змушені чекати, доки правоохоронці разом із кінологами перевірять рухомий склад на наявність вибухонебезпечних предметів.

По завершенню огляду надали дозвіл на відправлення поїзду. Інформація про мінування не підтвердилася.